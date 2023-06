Mondiali Femminili 2023 visibili sulla Rai: c'è l'accordo con la FIFA

Fonte: tuttomercatoweb.com

La FIFA e l'EBU (Unione Europea di Radiodiffusione) hanno annunciato l'accordo per la trasmissione del Mondiale Femminile in programma questa estate in Australia e Nuova Zelanda. L'Italia di Milena Bertolini sarà dunque visibile sui canali RAI in chiaro. Di seguito la nota della FIFA che pone fine a un lungo tira e molla con le principali emittenti del vecchio continente che rischiava di oscurare l'evento:

L'accordo prevede la trasmissione della FIFA Women's World Cup 2023 in 34 territori europei. I principali territori europei sono stati aggiunti a questo nuovo accordo L'EBU si impegna a trasmettere almeno un'ora a settimana di calcio femminile su tutta la sua rete, un'enorme opportunità promozionale per questo sport. La FIFA e l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) hanno concordato di estendere la loro attuale partnership per i diritti mediatici, assicurando che la prossima Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023 sarà trasmessa sulla rete televisiva lineare in chiaro dell'EBU in 34 territori europei, assumendo inoltre un impegno aggiuntivo sostanziale per la trasmissione regolare di contenuti sul calcio femminile oltre il torneo. Il memorandum d'intesa fa seguito alle discussioni iniziali tenutesi il mese scorso presso la sede della FIFA e che hanno visto la partecipazione del Presidente della FIFA Gianni Infantino, del Chief Business Officer della FIFA Romy Gai e dei rappresentanti dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), guidati dal Direttore Generale Noel Curran.

I diritti comprendono la trasmissione in TV, in digitale e alla radio, in un nuovo accordo che vedrà l'EBU fornire una maggiore promozione al calcio femminile rispetto al passato, contribuendo così a far crescere ulteriormente questo sport. Nell'ottobre 2022, le due parti avevano annunciato un accordo iniziale che confermava che la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 sarebbe stata trasmessa in chiaro in 28 territori europei, ma con questo accordo rivisto sono stati aggiunti i principali mercati di trasmissione europei, oltre all'Ucraina. "La FIFA è lieta di ampliare l'accordo con l'Unione Europea di Radiodiffusione per la trasmissione della prossima Coppa del Mondo femminile FIFA, includendo i cinque principali mercati all'interno delle loro reti esistenti, ovvero Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, oltre all'Ucraina, garantendo così la massima esposizione del torneo", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

"Come parte di questo accordo, l'EBU si è impegnata a lavorare per trasmettere almeno un'ora di contenuti settimanali dedicati al calcio femminile sulla propria piattaforma digitale e rete di emittenti. Ciò rappresenterà un'enorme opportunità di promozione e di esposizione per il calcio femminile, che per noi è una priorità assoluta in linea con l'impegno della FIFA per lo sviluppo a lungo termine di questo sport". Il direttore generale dell'EBU Noel Curran ha dichiarato: "Siamo lieti di essere riusciti a sfruttare il nostro rapporto di lungo termine e di successo con la FIFA per assicurarci i diritti per conto delle maggiori emittenti pubbliche europee. La Coppa del Mondo femminile FIFA è uno degli eventi sportivi più emozionanti e in rapida crescita e siamo impegnati a lavorare fianco a fianco con la FIFA per garantire che il gioco femminile sia apprezzato dal maggior numero possibile di persone in tutto il continente. Riteniamo che il calcio femminile sia al centro della nostra strategia di contenuti e una delle pietre miliari della nuova piattaforma digitale che speriamo di lanciare l'anno prossimo".

I membri dell'EBU, tra cui ARD/ZDF (Germania), BBC/ITV (Regno Unito), France Télévisions, RAI (Italia) e RTVE (Spagna), si impegneranno inoltre a contribuire alla commercializzazione del torneo su tutti i loro canali, nell'ambito della strategia a lungo termine dell'EBU volta a promuovere la crescita del calcio femminile in Europa e oltre. In Ucraina, il torneo sarà trasmesso da UAPBC, membro dell'EBU.

Il nuovo accordo continua la storia di successo e l'eredità che è stata stabilita con la partnership FIFA-EBU per la trasmissione della Coppa del Mondo femminile FIFA Francia 2019, dove i membri dell'EBU hanno registrato dati di ascolto record, in quanto la copertura di questo evento ha segnato un momento storico per lo sport femminile.

La FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023, la prima a svolgersi nell'emisfero meridionale e ospitata nella regione Asia-Pacifico, vedrà la partecipazione di 32 squadre, otto in più rispetto alla precedente edizione del 2019, e comprenderà 64 partite che prenderanno il via giovedì 20 luglio 2023 e si concluderanno con la finale al Sydney/Gadigal's Stadium Australia domenica 20 agosto 2023. Elenco dei territori in cui i membri dell'EBU trasmetteranno la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Islanda, Irlanda (Repubblica di), Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Regno Unito.