Mondiali: festa nelle Marche, terra origine trisavoli di Messi

(ANSA) - ANCONA, 19 DIC - L'Italia non ha potuto partecipare ai mondiali con la Nazionale guidata dal marchigiano Roberto Mancini, ma le Marche hanno comunque di che festeggiare. Oltre alla presenza di numerose comunità argentine, due località in provincia di Macerata hanno dato i natali ai trisavoli di Lionel Messi: il trisavolo paterno Angelo Messi, partito da Recanati nel 1883, e quello materno Ranieri Coccettini, emigrato da San Severino Marche nel 1899. Lo stesso Messi ha la doppia cittadinanza argentina e italiana e figura nei registri dell'Aire, gli italiani residenti all'estero, a Recanati. Qualche anno fa, l'allora sindaco Francesco Fiordomo gli inviò anche la scheda elettorale. San Severino invece gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Anche se nelle due città ci sono vari parenti alla lontana, non ci sono stati contatti, ma in tanti hanno tifato per l'Argentina, ora campione del mondo, per questo legame con il campione 'marchigiano'. "Avremmo preferito festeggiare la vittoria dell'Italia - ammette la sindaca di San Severino Marche Ross Piermattei - ma sportivamente abbiamo fatto il tifo per l'Argentina e per Lionel Messi le cui origini materne sono proprio di San Severino Marche. Ci auguriamo veramente di abbracciare presto il campione per consegnargli la cittadinanza onoraria. So che tanti settempedani che vivono in Argentina hanno ugualmente tifato per lui. Speriamo di essere riusciti a fargli sentire tutta la nostra vicinanza anche in questa occasione" conclude. (ANSA).