Mondiali: Fifa, a club indennizzo 209 ml

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Una pioggia di soldi sta per cadere nelle casse dei club che hanno 'prestato' i propri giocatori alle 32 squadre impegnate nel Mondiale russo, qualificazioni comprese. Per l'esattezza 209 milioni, che la Fifa adesso distribuirà in base alla durata dell'impegno di ogni tesserato nella competizione iridata. Il club maggiormente indennizzato sarà il Manchester City con 5 milioni di dollari, davanti al Real Madrid secondo con 4,8 milioni e il Tottenham terzo con circa 4,4 milioni. Nel complesso, sono 416 i club in rappresentanza di 63 paesi che riceveranno soldi dalla Federcalcio mondiale (8.530 dollari al giorno la cifra pagata per ciascuno dei 736 giocatori selezionati). Le squadre italiane riceveranno circa 17,5 milioni di dollari: poco più di 3 milioni di dollari per la Juventus, davanti a Inter (1,83), Napoli (1,78), Milan (1,37), Samp (1,36), Roma (1,27), Fiorentina (1,13) e Bologna (1). Importi inferiori per altri 11 club.