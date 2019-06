Mondiali: Gravina, ragazze storiche

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "E' un risultato straordinario per la nostra Nazionale e per l'intero movimento calcistico italiano, non solo femminile. Raggiungere i Quarti di finale con un'altra prestazione maiuscola è quanto di meglio potevamo aspettarci. Queste straordinarie 'Ragazze Mondiali' stanno scrivendo la storia". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, oggi in tribuna a Montpellier, commenta il successo delle azzurre sulla Cina che vale il passaggio ai quarti di finale del Mondiale in Francia. "E' un bellissimo spot per tutto il calcio" ha aggiunto Gravina.