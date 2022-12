Mondiali, i tre rossoneri impegnati tutti nella giornata di domani

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia oggi la due giorni dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar. I tre giocatori rossoneri superstiti, Giroud e Theo Hernandez (Francia) e Leao (Portogallo), saranno tutti e tre impegnati nella giornata di domani. Oggi si parte alle 16 con Croazia-Brasile mentre si chiuderà alle 20 con Argentina-Olanda: le vincenti delle due sfide si incroceranno in semifinale. Domani sarà la volta dei rossoneri. Alle 16 tocca al Portogallo che incontrerà la rivelazione Marocco: Leao potrebbe essere usato ancora una volta come arma a partita in corso. Alle 20 poi in campo la Francia nel super big match di questo turno contro l'Inghilterra: Theo e Giroud saranno verosimilmente titolarissimi.