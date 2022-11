Mondiali in Qatar, nove Federazioni rispondono alla FIFA: "Mantenete le promesse"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nove Federazioni calcistiche europee hanno presentato una lettera alla FIFA domenica scorsa per rispondere alle parole di Infantino, che qualche giorno fa aveva esortato tutti "a concentrarsi sul calcio" piuttosto che "dare lezioni morali al resto del mondo". Come riporta il quotidiano svizzero Le Temps, i firmatari sono Germania, Inghilterra, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Galles, Portogallo oltre a Norvegia e Svezia, sebbene queste ultime non siano qualificate per la Coppa del Mondo. In questa lettera affermano di voler "difendere i diritti umani, sostenere i lavoratori migranti" e di voler fare pressione sull'organismo che governa il calcio mondiale affinché rispetti le sue promesse.