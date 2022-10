Mondiali, Infantino: "Progressi importanti sui lavoratori in Qatar"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato con Gilbert Houngbo, direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), con il quale si è congratulato "per il suo nuovo mandato in un ruolo vitale a beneficio dei lavoratori di tutto il mondo" si legge in un messaggio sull'account tweet della Fifa. "Abbiamo compiuto progressi significativi negli ultimi anni, attraverso la nostra collaborazione, sulle condizioni dei lavoratori in Qatar e non vedo l'ora di una cooperazione più formalizzata tra le nostre istituzioni su scala globale - ha continuato Infantino - Dopo aver parlato anche con il ministro del Lavoro del Qatar, S.E. Dr Ali bin Samikh Al Marri, sono fiducioso che noi (ILO, Qatar e FIFA) possiamo fare ulteriori progressi". (ANSA).