Mondiali, post da record: 68 milioni di like per la foto di Messi con la Coppa

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo con l'Argentina solo domenica scorsa, Lionel Messi si è assicurato anche il primato su Instagram. La foto che lo ritrae con il trofeo vinto in Qatar è infatti diventata quella con più 'like' sul social gestito da Meta. Fa parte dell'iconica immagine una galleria che ne comprende in tutto dieci, raffiguranti il resto della squadra sul terreno di gioco dopo la finale con la Francia. Attualmente, il post ha oltre 68 milioni di mi piace, superando il record precedente di un uovo. Nel 2019, l'account @world_record_egg aveva infatti postato l'immagine di un semplice uovo, con l'intento di farla diventare la più virale sulla piattaforma. Ad oggi, quel contenuto ha quasi 58 milioni di like. Non sorprende che Messi abbia battuto il record di Instagram. Come sottolinea il sito The Verge, la maggior parte dei post più apprezzati sull'app proviene da calciatori, con l'attaccante del Paris Saint-Germain che detiene otto dei primi 20 posti. Messi è anche la seconda persona più seguita sulla piattaforma con 404 milioni di follower, dopo i 520 milioni di Cristiano Ronaldo. L'account ufficiale di Instagram ha il maggior numero di follower in assoluto, 580 milioni. Nel post, Messi scrive: "L'ho sognata così tante volte, la desideravo tanto che ancora non riesco a crederci. Grazie mille alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono e coloro che hanno creduto in noi". Tra i primi ad apprezzare le parole anche Paulo Dybala, suo compagno in nazionale e attaccante della Roma. (ANSA).