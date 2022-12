Mondiali, tocca a Giroud e Theo: alle 20 la semifinale tra Francia e Marocco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera tocca a Olivier Giroud e Theo Hernandez che si giocheranno l'accesso alla finale dei Mondiali in Qatar. Alle 20 italiane, infatti, Francia e Marocco si sfideranno in semifinale alla caccia di un posto all'ultimo atto dove li aspetta l'Argentina di uno scatenato Lionel Messi. Anche in caso di sconfitta, i due giocatori francesi del Milan rimarrano in Qatar almeno fino al weekend per giocarsi la finalina per il 3° o 4° posto.