Mondiali U17, Azzurrini ko con Brasile

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - L'Italia è sconfitta 2-0 dai padroni di casa del Brasile ed esce dal Mondiale ai quarti di finale. E' fatale agli Azzurrini il primo quarto d'ora quando non riesce ad arginare la maggiore velocità e la trama offensiva degli avversari ispirata da Pedro Lucas, dalle folate di Kaio Jorge e gli inserimenti sulla fascia sinistra di Patryk, autore della prima rete dopo appena 6'. Al 40' è Peglow a chiudere il match con la seconda e definitiva rete. La squadra di Nunziata reagisce ma non concretizza e la stanchezza fisica completa il quadro della sconfitta. Grande la delusione nello spogliatoio ma il tecnico azzurro rincuora i suoi ragazzi: "E' stato un anno meraviglioso: un secondo posto agli Europei e concluso tra i prime otto squadre al Mondo, Dovete essere fieri di quello che avete fatto e io non smetterò mai di ringraziarvi per i sacrifici e la determinazione che ci avete messo. Questo è solo l'inizio - ha concluso Nunziata - mettete sempre questo entusiasmo e il futuro per voi sarà radioso".