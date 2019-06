Mondiali U.20: Italia giunta a Katowice

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Azzurrini di nuovo in viaggio. La vittoria di ieri contro i padroni di casa della Polonia è valsa la qualificazione ai quarti che si giocheranno al Tychy Stadium venerdì alle 18.30 dove affronteranno la vincente di Argentina-Mali di domani. Il quartier generale della Nazionale è a Katowice, città circa 500 km più a sud di Danzica, una distanza che i ragazzi di Nicolato hanno coperto con l'autobus in cinque ore. Prima della partenza, i giocatori che ieri non sono entrati in campo, hanno sostenuto un allenamento mentre gli altri si sono dedicati ad attività di recupero. Intanto è' giunto un chiarimento dalla Fifa sul regolamento riguardante la situazione degli ammoniti: agli otto scesi in campo ieri si sono aggiunti Tripaldelli, Alberico ed Esposito raggiungendo un totale di 11 cartellini gialli che saranno annullati solo dopo i quarti e non dopo gli ottavi di finale come riferito precedentemente.