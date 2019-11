Mondiali under 17, domani Italia-Ecuador

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Domani l'Italia Under 17 si gioca il passaggio ai quarti di finale del Mondiale contro l'Ecuador. La vigilia gli Azzurrini l'hanno trascorsa allenandosi nel pomeriggio alla stessa ora in cui domani all'Estadio Kleber Andrade di Caricica affronteranno i sudamericani (16.30 locali, le 20.30 italiane) per sfruttare l'ultima occasione di adattamento a un clima torrido e con un alto tasso di umidità. Tutta la rosa dei giocatori è a disposizione del tecnico Carmine Nunziata che, dopo il turnover dell'ultima partita con il Paraguay, si ritroverà energie più fresche da schierare in campo. In caso di vittoria, l'Italia affronterà la vincente di Brasile-Cile. "Domani affronteremo una squadra dotata di ottimi mezzi fisici e tecnici - le parole del coordinatore tecnico delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi - Noi dovremo essere bravi ad avere il controllo del gioco e della palla per poter gestire meglio le alte temperature che ci sono. Gli ecuadoriani sono la squadra meno sudamericana tra quelle presenti".