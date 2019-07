(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Megan Rapinoe non è in campo nella semifinale del Mondiale femminile di calcio, in programma a Lione (Francia). La più famosa calciatrice statunitense, che nei giorni scorsi ha polemizzato con il presidente Trump, è in panchina nella partita contro l'Inghilterra che è appena iniziata.