Montanari sul bilancio del Milan: "Serve migliorare il rapporto con gli sponsor"

In merito al rosso di bilancio da 195 milioni di euro confermato dal Milan con una nota si è espresso Andrea Montanari, giornalista di Milano Finanza che ha parlato dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020. "Bilancio in rosso per la pandemia di Covid-19 e il ritardo della rata dei diritti tv da Sky? Gli eventi citati sono corretti. La rata di Sky comunque entrerà nel bilancio 20-21, visto che una decina di partite dello scorso campionato si sono disputate dopo il 30 giugno. Mettici poi probabilmente anche minori ricavi da sponsor, ma anche tournèe internazionali che non si sono potute giocare. A meno che Elliott abbia deciso, come già fatto ai tempi da Fassone e Mirabelli, di effettuare una pulizia del bilancio. Gli assett del Milan sono materiali, ma anche voluttuari, come il valore dei calciatori. I costi sono evidentemente alti, perché vanno considerati anche quelli della gestione manageriale, quindi gli stipendi dei manager attualmente al Milan, la buonuscita a Giampaolo e al proprio staff, la transazione a Fassone dopo la questione legale, la transazione in atto con Boban. Purtroppo quest'anno, come hanno dimostrato anche il bilancio della Juventus e della Roma, l'impatto del Covid è stato devastante sui conti dei club. Ora c'è la tematica di come andare a recuperare questi soldi. E' complicato in questo periodo, ma dev'essere migliorato il rapporto con gli sponsor. Adesso arriva qualche milione dall'Europa League, che gli altri anni non avevi, e vediamo quanto andrà avanti il Milan nelle coppe europee anche in ottica di milioni di euro incassati dalla UEFA", ha detto a Milannews.it