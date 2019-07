Montella, Chiesa giocherà col Benfica

(ANSA) - FIRENZE, 22 LUG - Dovrebbe esserci spazio anche per Federico Chiesa nella partita contro il Benfica in programma alla Red Bull di New York giovedì alle 2 (ora italiane). Ad annunciarlo Vincenzo Montella attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. "Ho scoperto che per contratto Federico deve giocare almeno 30', perciò scenderà in campo con il Benfica - ha spiegato il tecnico viola -. Per il resto l'ho visto come sempre" ha ribadito riferendosi alla situazione delicata che sta vivendo il giocatore tentato dalle sirene della Juve ma blindato dal neo patron Rocco Commisso. "La squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente però nessuno è infortunato e questo è importante - ha continua Montella -. Quanto al mercato, i nostri dirigenti stanno lavorando per mettermi nella miglior condizione possibile per esprimere le mie idee di gioco". Nel frattempo ha lasciato il ritiro il centrale Vitor Hugo per fare ritorno in Brasile, al Palmeiras: un'operazione che dovrebbe portare nelle casse viola circa cinque milioni.