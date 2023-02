Montella lancia progetto "SOS Turchia": "Voglio aiutare questa gente"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Anche oggi c'è stata una forte scossa, ad Adana la gente è tutta in strada e nuova paura si aggiunge ai lutti e ai danni già enormi. Sento dentro di me il bisogno e la spinta a fare qualcosa di grande per questa gente, sperando di unire tante piccole forze per aiutarla". Così Vincenzo Montella, al telefono con l'ANSA, parla dell'iniziativa di solidarietà con la popolazione turca che ha cominciato a ideare dopo il sisma del 6 febbraio e che, superati i nodi burocratici, si è concretizzato in queste ore: la 'Vincenzo Montella Emergency' e il progetto 'SOS Turchia' "Io alleno ad Adana e mi sento molto vicino alla popolazione che si trova in enorme difficoltà, emotiva, fisica ed economica - spiega Montella -. Attraverso il canale SOS Turchia (www.sosturchia.com), senza intermediari e altri costi, possono confluire fondi da utilizzare totalmente. Io garantisco con il mio nome e la mia faccia che questo avvenga, spero che molti accolgano questo appello". Tra i principali obiettivi della raccolta ci sono la costruzione di case prefabbricate per i senzatetto - "il Comune ha già individuato un'area per la realizzazione, se avremo fondi sufficienti", sottolinea l'ex attaccante - e dei fondi per garantire attraverso una banca un adeguato percorso di studio ai bambini rimasti orfani "che sono tantissimi e hanno diritto ad un futuro". (ANSA).