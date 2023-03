MilanNews.it

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan ora in Turchia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ha commentato così l'importanza di Mike Maignan per al squadra rossonera: "Il suo rientro è stato fondamentale. Un portiere straordinario che vale come un grande bomber. Con lui la squadra ha un’altra sicurezza"