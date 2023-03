Montolivo: "De Ketelaere gioca col freno a mano tirato, manca di convinzione"

MilanNews.it

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato a DAZN di De Ketelaere nel pre partita di Fiorentina-Milan: “Deve dare dei segnali, oltre al gol e altre situazioni. Manca di convinzione, le cose le fa anche ma sembra che sia col freno a mano tirato. L’equivoco sta a monte. È stato presentato come un giocatore che può fare la differenza per questa squadra, non so se è un giocatore di quel tipo e potrà mai esserlo”.