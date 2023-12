Montolivo: "In queste partite dovremmo aspettarci qualcosa in più da Leao"

Riccardo Montolivo, in diretta su DAZN nel post partita di Salernitana-Milan, parla della prestazione dei rossoneri all’Arechi: “Stessi problemi, sempre in emergenza, capita l’ennesimo infortunio e ti devi inventare anche situazioni nuove… Oggi era andato anche in vantaggio il Milan, allora il problema sta nella testa. In queste partite dovremmo aspettarci qualcosa in più da Leao, oggi non bene”.

Questo il tabellino di Salernitana-Milan di Serie A:

SALERNITANA-MILAN 2-2

Marcatori: 17’ Tomori, 42’ Fazio, 63’ Candreva, 90’ Jovic.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi (dal 78’ Bronn), Fazio, Pirola (dal 62’ Gyömbér), Bradarić; Coulibaly, Kastanos (dal 78’ Martegani), Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna (dal 78’ Cabral). A disp.: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Lovato, Sambia; Bohinen; Botheim, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori (dal 65’ Florenzi), Kjær (dal 46’ Simic), Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer (dal 70’ Jovic), Reijnders; Pulisic (dal 70’ Chukwueze), Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala; Adli, Krunić, Romero, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.