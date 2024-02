Montolivo: "Leao ha dato più continuità nella gara e si è reso pericoloso"

Il gol in campionato manca ancora, ma anche ieri Rafa Leao, come gli è sempre successo in questo 2024, entra almeno in un gol. È suo infatti l'assist al bacio per Giroud che apre i giochi contro il Frosinone. Ma che gara ha fatto il numero 10 rossonero? Ne parla Riccardo Montolivo su DAZN.

Queste le sue dichiarazioni: "Partita di qualità, rispetto alle ultime prestazioni ha dato più continuità nella gara, sia nel primo che nel secondo tempo. Si è reso pericoloso, ha fatto una buona gara. Sicuramente in crescita rispetto alle scorse uscite.