Montolivo: "Mai visto il Milan in competizione per lo scudetto, non credo sia all'altezza"

vedi letture

Riccardo Montolivo, nel pre partita di Udinese-Milan su DAZN, parla delle possibilità scudetto per la squadra di mister Pioli: “Non l’ho mai visto in competizione per lo scudetto, non credo sia all’altezza. Poi è in emergenza da tre mesi consecutivi, credo che Pioli stia facendo un grandissimo lavoro ma non li vedo assolutamente in grado di poter competere con Inter e Juventus”.