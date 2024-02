Montolivo: "Milan non può competere per lo Scudetto. Importante tenere la posizione e pensare all'Europa League"

Riccardo Montolivo, in diretta su DAZN nel pre partita di Frosinone-Milan, parla delle velleità scudetto per i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Milan deve mantenere salda la terza posizione, non credo sia capace di competere per lo scudetto anche perché ha due squadre davanti, non una. È importante tenere la posizione e poi pensare all’Europa League".