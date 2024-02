Montolivo su Maignan: "Continuo a ritenerlo tra i più forti d’Europa ma sta vivendo un momento no"

vedi letture

Ancora una serata stora per Mike Maignan, decisamente impresciso sul secondo gol del Frosinone. Riccardo Montolivo, in diretta su DAZN, però non butta la croce sul portierone rossonero.

Queste le sue dichiarazioni: “Molto impreciso sul secondo gol del Frosinone. È un momento in cui non sta facendo grandi prestazioni. Penso al gol preso col Bologna, quello preso contro l’Udinese… Continuo a ritenerlo tra i più forti d’Europa ma sta vivendo un momento no. Il giudizio su un giocatore da parte mia non cambia per un mese fatto male”.