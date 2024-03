Monza-Cagliari 1-0, un super gol di Maldini regala i tre punti ai brianzoli

vedi letture

Monza batte Cagliari uno a zero grazie ad un gol strepitoso di Daniel Maldini, che su punizione pesca il jolly sotto il sette allo scadere del primo tempo. All'U-Power Stadium la formazione di Raffaele Palladino ha avuto la meglio sul Cagliari con il terzo gol consecutivo, alla prima da titolare, per Daniel Maldini: continua l'ottimo periodo di forma del rossonero in prestito.