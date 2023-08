Monza, Colombo obiettivo numero uno per l'attacco: cosa deve accadere per il suo arrivo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan per lasciar partire Colombo deve prima trovare un altro attaccante che possa fungere da alternativa a Giroud. Inoltre, il Monza deve far spazio a Colombo con la partenza di Petagna. L'ex Napoli è seguito con interesse dal Cagliari.