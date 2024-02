Monza, D.Maldini: "Sogno di tornare al Milan da protagonista. Pioli in questi mesi non l’ho mai sentito"

Per Daniel Maldini, che a gennaio è sbarcato al Monza in prestito dal Milan, quella di stasera sarà una partita speciale. Ad ammetterlo è stato lo stesso giovane attaccante italiano che, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato le sue emozioni: "Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista.

Se lavoro per tornare e restare al Milan? Sarebbe il massimo. Devo stare bene e giocare qui, poi vediamo a fine stagione. Pioli in questi mesi non l’ho mai sentito, ci siamo salutati a Empoli il mese scorso".