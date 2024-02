Monza e Verona si accontentano dello 0-0: nessun gol e un punto a testa

Pareggio a reti bianche che serve a muovere la classifica per Monza e Hellas Verona, che all'U-Power Stadium hanno dato vita a una partita con non troppe occasioni da gol, soprattutto nel finale. Nel primo tempo le emozioni non erano mancate del tutto, con un'azione pericolosa per parte e gli ospiti che sembravano più in palla. Apre il Verona con la conclusione di Lazovic di poco a lato dopo appena due minuti di gioco. Al 19' grande intervento di Montipò sul tiro di Birindelli: Colpani in acrobazia non riesce a centrare lo specchio della porta.

Episodio VAR.

E circa un quarto d'ora dalla fine della partita l'episodio che avrebbe potuto deciderla, ma l'arbitro Massa aveva preso un vero e proprio abbaglio, fortunatamente corretto dal VAR. Il direttore di gara aveva infatti assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per un presunto fallo di Duda su Zerbin, ma era stato il centrocampista di proprietà del Napoli a commettere un irregolarità sul calciatore gialloblù e il fallo è stato giustamente invertito.

Nel finale pochi sussulti, fino al triplice fischio, con Monza e Hellas Verona che non hanno spinto sull'acceleratore cercando la vittoria a ogni costo e mostrando tutto sommato di accontentarsi del pareggio, che consente agli scaligeri di staccare il Cagliari di un punto, raggiungendo l'Udinese a 19 punti. Sale a quota 30 invece il Monza, che si avvicina a grandi passi alla salvezza.