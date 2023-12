Monza, Galliani: "Il Milan l'ha risolta con i grandi campioni"

Adriano Galliani, ad del Monza, parla ai microfoni di Sky a margine dell'assemblea di Lega Serie A in programma oggi: "Il Monza ha perso 5 partite con 5 grandi, vinto o pareggiato con le altre, per cui tutto perfetto. Ieri ce la siamo giocata, il Milan chiaramente ha individualità di un certo tipo, quindi... Comunque quello che mi piace del Monza è che quando attacchiamo lo facciamo in 5-6, il Milan l'ha risolta con i grandi campioni".

Crede che arriverà qualche colpo dal mercato?

"Ma che colpi.. stiamo calmi, poi a gennaio il mercato è asfittico. Mai parlato con nessuna squadra né per Colpani né per Di Gregorio".