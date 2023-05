Monza, Galliani: "Izzo gode della nostra totale fiducia"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "La questione Izzo complica il mercato? Lui gode della nostra totale e completa fiducia, sto parlando di Armando Izzo che è una persona fantastica, a cui vogliamo molto bene". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani all'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A, dopo la condanna in primo grado per il difensore. "Se mi chiedete se c'è nesso tra questa condanna in primo grado e un eventuale riscatto, la risposta è no. Ma non sto dicendo nè che lo riscattiamo, né che non lo riscattiamo.

Certo che ho parlato con il ragazzo - ha aggiunto -. A campionato finito si parlerà di mercato. L'ho già detto cento volte, incontrerò Palladino la prossima settimana e confido che rimanga al Monza anche la prossima stagione, ma ora non si parla di mercato". (ANSA).