Monza, il Milan osserva Colombo: terza rete per l'attaccante di proprietà dei rossoneri

Colpo esterno del Monza che oggi si è imposto per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona ampliando ancora di più le maglie della crisi scaligera. 3-1 il risultato finale firmato da una doppietta di Colombo e da una rete di Caldirola. Per l'attaccante in prestito dal Milan è la terza rete stagionale.