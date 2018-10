Monza, in arrivo un altro ex Milan: il centrocampista Lora

Il Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si appresta a piazzare un terzo colpo di mercato dopo i centrocampisti Simone Iocolano e Marco Fossati, quest'ultimo sarà a disposizione solo da gennaio. Come riporta Monza-news.it la dirigenza biancorossa ha praticamente chiuso con Filippo Lora, classe '93 ex Cittadella, attualmente svincolato e in passato cercato da Bari, Pro Vercelli e Livorno, che a breve si aggregherà alla squadra allenata da Brocchi in attesa di sistemare gli ultimi dettagli e firmare il contratto che lo legherà al club brianzolo. Anche Lora come Fossati è un prodotto del settore giovanile del Milan quando alla guida c'era l'ex premier.