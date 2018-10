Monza, Iocolano promette: "Mi legherò i capelli per Berlusconi"

Simone Iocolano è stato il primo acquisto del nuovo Monza targato Silvio Berlusconi-Adriano Galliani, colpo a parametro zero dopo lo svincolo dal Bari. Il giocatore ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Mi legherò i capelli, mi piace essere ordinato in campo. Mentre i tatuaggi cercherò di nasconderli regalando giocate al Monza. A Bari ci dicevano che sarebbe rientrato tutto, poi sono finito ad allenarmi con la squadra del mo paese, il Rivoli, che gioca in Promozione. Ho avuto diverse proposte ma cosa c'è di meglio che giocare davanti ad una coppia che ha vinto tutto come Berlusconi-Galliani? Ho lasciato la serie B per tornarci al più presto".