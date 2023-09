Monza, l'entusiasmo di Colombo: "Carico più che mai!"

Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Monza, l'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di oggi, ultimo giorno di mercato, con l'attaccante classe 2002 che si trasferisce in prestito in Brianza. Queste le parole del centravanti su Instagram: "Carico più che mai di iniziare questo nuovo capitolo in Brianza, a casa mia! Nel giorno del 111º compleanno dell’AC Monza il regalo è per me far parte di questa grande realtà. Forza bagai!"