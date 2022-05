Monza-Messias: Galliani si farà avanti solo se il Milan non lo riscatterà

MilanNews.it

Tra i nomi accostati al Monza dopo la promozione in Serie A, c'è anche quello d Junior Messias, attaccante che la scorsa estate il Milan ha preso in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore piace molto a Galliani e a Stroppa, che lo ha già allenato a Crotone e per questo se lo riprenderebbe volentieri, ma il club brianzolo non intende intromettersi e quindi si farà avanti solo se il Diavolo deciderà di non riscattarlo.