Monza-Milan 0-1, Malick Thiaw votato come MVP del match

Malick Thiaw si è preso ancora la scena. Eletto migliore in campo nel confronto di andata degli Ottavi di Champions League contro il Tottenham, il difensore tedesco ha concesso il bis e ottenuto il premio di MVP al termine di Monza-Milan grazie ai voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App.

Il palcoscenico, stavolta, era quello della 23ª giornata di Serie A, ed in palio c'erano punti importanti da non lasciarsi sfuggire. Al Brianteo di Monza, il centrale nativo di Düsseldorf ha disputato altri novanta minuti da assoluto protagonista al centro della retroguardia rossonera, in una gara scorbutica e ricca di duelli fisici e contrasti, vinta per 1-0 dal Milan.

Terza partita consecutiva da titolare e terzo clean sheet consecutivo per Malick Thiaw e i rossoneri, dunque, considerando tutte le competizioni. Il classe 2001 sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia concessagli da Mister Pioli, approcciando ogni sfida con grinta e attenzione, caratteristiche importanti che ne esaltano la solidità difensiva.

Malick, inoltre, si è nuovamente dimostrato pericoloso anche in fase offensiva, andando vicino al primo gol in rossonero su una situazione da palla inattiva. Nelle preferenze espresse dai tifosi milanisti, Thiaw ha preceduto i compagni di squadra Junior Messias - match-winner dell'incontro - e Ciprian Tătărușanu. Bravo Malick!