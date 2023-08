Monza-Milan: brutta entrata dell'ex Inter Gagliardini su Leao, la reazione del portoghese

Al 60' di Monza-Milan, sul risultato fermo sull'1-1, il centrocampista biancorosso Gagliardi arriva in netto ritardo su Rafael Leao che non la prende bene e rialzandosi va verso l'ex Inter a chiedere spiegazioni per un'entrata davvero senza senso in un'amichevole estiva.