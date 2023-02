Monza-Milan, da Berlusconi e Galliani a Pessina: tutti gli ex del match

Fonte: monza-news.it

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Sabato 18 febbraio alle 18, si disputerà, all'U-Power Stadium, Monza - Milan, partita del cuore dell'Amministratore Delegato e Vice Presidente Vicario (oltre che membro del C.D.A. biancorosso) Adriano Galliani e del proprietario e patron Silvio Berlusconi. Sono tanti gli ex rossoneri attualmente presenti nell'organigramma biancorosso.

A livello dirigenziale, oltre ai già menzionati Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, partiamo dal presidente onorario Paolo Berlusconi, poi il direttore operativo Daniela Gozzi, il responsabile dell'Attività Femminile Riccardo Tumiatti (ex calciatore giovanile e allenatore dei rossoneri in passato), il membro del CDA Leonardo Cantamessa, il segretario del settore giovanile Andrea Citterio (cresciuto da calciatore nel vivaio milanista). Da menzionare anche il Responsabile Tecnico Affiliate Monza Marcello Campolonghi, ex attaccante biancorosso, ma di proprietà rossonera per un biennio.

Passando allo staff tecnico c'è l'Allenatore in Seconda Stefano Citterio (cresciuto da giocatore nelle giovanili del Milan), il preparatore dei Portieri Alfredo Magni, il collaboratore tecnico Gianluca Polistina. Sono tanti gli ex milanisti anche nel ramo giovanile: Alessandro Lupi e Giuseppe Misso, rispettivamente tecnico e vice della Primavera biancorossa, il trainer dell'Under 16 Riccardo Monguzzi, il mister Under 15 Luca Morin, Andrea Biffi dell'U8.

In rosa, tra i giocatori, troviamo il centrale difensivo Gabriel Paletta (al Milan dal 2015 al 2018), il centrocampista avanzato Mattia Valoti (in rossonero tra giovanili e Prima dal 2011 al 2013), di passaggio il capitano Matteo Pessina (senza mai scendere in campo) ed il centravanti Andrea Petagna (5 gettoni col Milan dopo essere cresciuto nel settore giovanile).