Monza-Milan, De Ketelaere non convocato: ecco tutti gli indisponibili

Sono sette i giocatori del Milan assenti al Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, compreso Charles De Ketelaere, ad un passo dalla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto all'Atalanta. Sempre per questioni di mercato, out anche Origi, Ballo-Tourè, Caldara e Lazetic. Discorso a parte per Calabria e Messias, ancora infortunati.