Monza-Milan, già soldout il trofeo Silvio Berlusconi

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Sarà soldout l'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che andrà in scena martedì 8 agosto alle 21 con la sfida tra i brianzoli e il Milan. Grazie alla nuova capienza saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio, ha reso noto il club biancorosso in una nota: "un sold out dal grande significato emotivo e statistico, in quanto segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del presidente Silvio Berlusconi", ha scritto la società sul proprio sito. "AC Monza ricorda che le casse dello stadio rimarranno quindi chiuse nel giorno della partita e invita tutti gli spettatori a recarsi con largo anticipo allo stadio al fine di evitare code agli ingressi, che apriranno alle 19".

La partita, inoltre, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Mediaset Italia per chi si trova all'estero. (ANSA).