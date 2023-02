Monza-Milan, Messias: "Felice per il gol e per aver aiutato la squadra a conquistare un'altra vittoria importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per celebrare la vittoria contro il Monza, giunta ieri grazie ad un gol nel primo tempo di Junior Messias, l'attaccante rossonero, ha pubblicato il seguente post su Instagram: "Felice per il gol e per aver aiutato la squadra a conquistare un'altra vittoria importante. Grato a Dio per tutto".