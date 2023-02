Monza-Milan, quella di stasera sarà la sfida numero 15 tra le due squadre

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Contro il Monza sarà la sfida n.15 nella storia del Milan. Finora 13 vittorie rossonere e una vittoria per il Monza. L'unica sconfitta risale alla Coppa Italia 1964-65, quando ai supplementari finì 2-1, con doppietta di Melonari in risposta al vantaggio rossonero firmato David. In quattro occasioni il Milan ha espugnato lo stadio di Monza con tre gol di scarto. In tre occasioni fu 4-1 e nell'altra fu 3-0. L'ultima partita in trasferta risale al 1987, quando il Milan vinse per 2-0 con doppietta di Marco Van Basten, nel primo turno di Coppa Italia, tuttavia si giocò... a San Siro, su richiesta del Monza stesso.

Nel 1983 invece, stavolta a Monza, finì con un 4-1 firmato Jordan (doppietta), Pasinato e Serena, con gol di Pradella per il Monza. Sarà una prima assoluta in Serie A nello stadio che oggi si chiama U-Power. Il Monza è stato in vantaggio contro il Milan solo nella partita vinta per 2-1 ai supplementari, quindi per 21 minuti nella sua storia. Nelle partite in trasferta col Monza, il Milan ha segnato 21 gol in 8 occasioni, 6 le reti dei brianzoli.