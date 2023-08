Monza-Milan, Theo capitano dei rossoneri con Krunic vice

In Monza-Milan, amichevole valida per il trofeo 'Silvio Berlusconi' con calcio d'inizio alle 21:00, sarà Theo Hernandez ad indossare la fascia di capitano per il Milan, considerando l'assenza dell'infortunato Calabria. Il vice-capitano è Rade Krunic.