Monza, obiettivo Romagnoli per la difesa. C'è però il nodo dell'ingaggio

Il Monza, fresco di promozione in Serie A, è già al lavoro per pianificare il mercato estivo. Tra gli obiettivi di Berlusconi e Galliani per rinforzare la difesa c'è anche Alessio Romagnoli, che è in scadenza di contratto con il Milan e quindi eventualmente potrebbe trasferirsi a zero nel club biancorosso (è nel mirino anche della Lazio). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che però c'è il nodo dell'ingaggio che è lo scoglio più grosso da superare per i brianzoli.