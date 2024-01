Monza, Palladino: "Daniel Maldini è un talento da coltivare"

(ANSA) - MONZA, 12 GEN - "Daniel è un giocatore molto interessante, lo seguo dalle giovanili del Milan e l'ho seguito anche allo Spezia: è un talento e va allenato e coltivato. Viene da una grande famiglia calcistica e sappiamo che ci può dare una grande mano. Lo vedo come trequartista di sinistra". L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, parla così di Maldini, arrivato in prestito in Brianza nelle scorse ore. "Ora vedremo in che condizione fisica è, anche se nell'allenamento di ieri l'ho visto bene. Siamo felici di averlo in squadra", ha aggiunto Palladino. (ANSA).