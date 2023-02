Monza, Palladino: "Il rientro di Sensi rallentato dalla squalifica"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 11 FEB - Raffaele Palladino mischia le carte alla vigilia della gara con il Bologna, spiegando che il pacchetto offensivo Caprari-Mota-Petagna potrebbe essere un'alternativa da riproporre: "Con la Sampdoria hanno fatto molto bene, ma ho provato anche altre soluzioni, perché ho un parco attaccanti molto importante". Palladino entra nel merito dei singoli e sulla condizione di Stefano Sensi in particolare: "Arriva da un grave infortunio e ha lavorato il triplo per rientrare più in fretta. Ci dà alternative e fa giocare bene la squadra: gli ho dato uno spezzone di gara con la Juve, poi la squalifica del turno successivo ha rallentato il rientro". (ANSA).