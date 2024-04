Monza, Palladino: "Non potrò mai ringraziare abbastanza Berlusconi e Galliani per la fiducia"

(ANSA) - MONZA, 04 APR - "Berlusconi ha sempre creduto in me, anche nei momenti difficili: dopo 6 partite il Monza aveva un solo punto e non hanno esistato a darmi le chiavi della squadra, quando ero solo l'allenatore della Primavera". A dirlo è Raffaele Palladino, tecnico dei brianzoli, in una lunga intervista rilasciata al magazine francese So Foot. Palladino, allenatore del Monza dal settembre 2022, spiega: "Berlusconi e Galliani hanno deciso di nominarmi allenatore della prima squadra. Non potrò mai ringraziarli abbastanza per la fiducia". A distanza di un anno e mezzo, Palladino aggiunge: "Credo di potere dire che ce l'abbiamo fatta: l'anno scorso da neopromossi potevamo essere una sorpresa, ora c'è la conferma.

La vittoria contro il Milan, per 4-2, è stata magnifica. Uscivamo da un periodo in cui giocavamo bene ma senza vincere, poi abbiamo ottenuto questa vittoria giocando il nostro calcio. Se prendo ispirazione da Guardiola o Gasperini? Entrambi". (ANSA).