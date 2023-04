Monza, Palladino verso l'Inter: "Mi piacerebbe regalare dei punti a Galliani nella sua ex casa"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MONZA, 14 APR - "Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano Galliani, nella sua ex casa", spiega Raffaele Palladino, anticipando la sfida di San Siro con l'Inter, in programma domani sera. "Con Galliani ci confrontiamo ogni giorno, sia sulle tematiche di calcio sia su quelle di extra-calcio. E lo ringrazierò sempre per quanto mi ha insegnato", prosegue l'allenatore del Monza. Che poi torna sull'assetto tattico senza attaccanti schierato a Udine, nell'ultimo turno di campionato: "Una soluzione che mi è piaciuta molto e che potremmo riprendere.