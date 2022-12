Morabito: "Giroud fu a un passo dall'Inter. Al Milan sta vivendo una seconda giovinezza: il Diavolo gli ha allungato la carriera"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud, in passato, era stato vicino a vestire la maglia dell'Inter. La conferma arriva anche da Vincenzo Morabito, l'intermediario che insieme a Michael Manuello ha confezionato nell'estate 2021 il passaggio di Olivier Giroud dal Chelsea al Milan, il quale ha dichiarato a Il Giornale: "Giroud fu a un passo dall'Inter. Conte cercò in tutte le maniere di prenderlo, ma non trovammo la quadra col Chelsea. Qualche mese dopo è arrivato il Milan e finalmente Giroud è approdato in Italia. In rossonero sta vivendo una seconda giovinezza: ha trovato l'habitat naturale per divertirsi ed essere leader. Il Diavolo gli ha allungato la carriera".