Morabito su Giroud: "Bravi Maldini e Massara a crederci e volerlo a tutti i costi. Qualcun altro si starà mangiando i gomiti..."

L'intermediario Vincenzo Morabito, che ha lavorato al passaggio di Olivier Giroud dal Chelsea al Milan nell'estate 2021, ha commentato così il trasferimento in rossonero del francese ai microfoni de Il Giornale: "Bravi Maldini e Massara a crederci e volerlo a tutti i costi. La trattativa l'estate scorsa stava saltando, quando Marina (l'ex braccio destro di Abramovich, ndr) attivò a sorpresa l'opzione per il rinnovo e chiese un indennizzo per liberarlo. Adesso qualcuno si starà mangiando i gomiti... Simone Inzaghi lo voleva a tutti i costi nel gennaio 2021, ma non l'hanno ascoltato per poi spendere 20 milioni per Muriqi 6 mesi dopo (sorriso, ndr); mentre Paratici gli preferì Morata...".