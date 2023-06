Morales su Kamada: "E' un trequartista: un buon acquisto"

MilanNews.it

Massimo Morales, ex vice di Giovanni Trapattoni che è rimasto a vivere in Germania e segue da vicino la Bundesliga, ha parlato ai microfoni di Tuttosport e ha dato un suo parere su Daichi Kamada che dovrebbe essere prossimo alla firma in rossonero: "È un trequartista, o, come si dice oggi, ricopre il ruolo di sottopunta. Ha una buona struttura fisica, non un passo veloce, è dotato di una tecnica di rispetto. È un buon acquisto, arriva a parametro zero. Non è una stella, ma un innesto che potrà tornare utile al Milan. Servirà anche per attirare l’attenzione dei mercati asiatici, ad oggi però il giapponese non è un calciatore di primissima fascia".

E poi ancora sul ruolo: "Potrebbe forse fare il Krunic della situazione e agire da mezzala, però vediamo. Diciamo che sulla carta io gli preferirei De Ketelaere, che in Belgio ha fatto davvero bene e che potrebbe avere un’altra occasione al Milan. È comunque uno da asse centrale, non lo vedo sicuramente come attaccante esterno. Lì i rossoneri possono contare su calciatori veloci come Leao e Saelemaekers"